T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Mr. Spock' eşcinsel olduğunu açıkladı

'Star Trek' ve 'Heroes'un yıldızı Zachary Quinto da Ricky Martin, Lance Bass ve Ellen DeGeneres gibi

17 Ekim 2011 03:00

T24 - 'Star Trek' ve 'Heroes'un yıldızı Zachary Quinto da Ricky Martin, Lance Bass ve Ellen DeGeneres gibi eşcinsel olduğunu gizlemeyen ünlüler arasına katıldı.



'Star Trek'in yeni versiyonundaki Mr. Spock ve 'Heroes' dizisindeki Sylar rolleriyle tanınan 34 yaşındaki Zachary Quinto New York Magazine'e verdiği röportajda eşcinsel olduğunu söyledi.

Şu ana kadar hakkındaki eşcinsel söylentileriyle ilgili yorum yapmayan aktör, eşcinsellere karşı yapılan saldırılar hakkında da konuştu ve "Ayrımcılığın kaynağına daha derinden bakmalıyız, toplum olarak kendimizle yüzleşmeliyiz" dedi.

Quinto, gay ve lezbiyen ergenlere yönelik bir destek kampanyası olan 'It Gets Better'a da kendisinin yer aldığı bir videoyla destek oldu.

2012'de vizyona girecek yeni 'Star Trek' serisinde ikinci kez Spock'ı canlandıracak olan aktör şu ana kadar hem eşcinsel hem heteroseksüel karakterler canlandırıyordu


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24