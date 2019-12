'Mr. Spock' eşcinsel olduğunu açıkladı

T24 -

'Star Trek'in yeni versiyonundaki Mr. Spock ve 'Heroes' dizisindeki Sylar rolleriyle tanınan 34 yaşındaki Zachary Quinto New York Magazine'e verdiği röportajda eşcinsel olduğunu söyledi.Şu ana kadar hakkındaki eşcinsel söylentileriyle ilgili yorum yapmayan aktör, eşcinsellere karşı yapılan saldırılar hakkında da konuştu ve "Ayrımcılığın kaynağına daha derinden bakmalıyız, toplum olarak kendimizle yüzleşmeliyiz" dedi.Quinto, gay ve lezbiyen ergenlere yönelik bir destek kampanyası olan 'It Gets Better'a da kendisinin yer aldığı bir videoyla destek oldu.2012'de vizyona girecek yeni 'Star Trek' serisinde ikinci kez Spock'ı canlandıracak olan aktör şu ana kadar hem eşcinsel hem heteroseksüel karakterler canlandırıyordu