MP3 grubuna taze kan geldi

Yıldız Asyalı'nın ayrılmasıyla iki kişi kalan MP3 grubuna üçüncü üye bulundu.Gazete ilanıyla yaklaşık 800 kişi arasından seçilen Fidan Tozanlı, Hadise'ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.Yıldız Asyalı, Seda Telciler ve Burcu Canbaş'tan oluşan MP3 grubu, Asyalı'nın ayrılma kararı almasıyla yollarına bir süre iki kişi devam etmiş, üçüncü kişi için gazetelere ilan verilmişti.Asyalı'nın yerine gruba katılmak için başvuruda bulunan yaklaşık 800 kişi arasından, 1986 doğumlu Fidan Tozanlı seçildi. Eurovision temsilcimiz Hadise'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Tozanlı, grupla 4.5 yıllık anlaşma imzaladı. Tozanlı, Balıkesir Üniversitesi Tasarım Bölümü mezunu ve yaklaşık sekiz yıldır çeşitli etkinliklerde sahneye çıkıp şarkı söylüyor.Yeni albümünün hazırlıklarını tamamlayan ve stüdyoya girmek için üçüncü üyeyi bekleyen grup, Tozanlı ile anlaşma yapılmasının ardından soluğu Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda aldı.MP3'ün yeni albümünün, 23 Nisan'da piyasada olması bekleniyor.Balıkesir Üniversitesi mezunu Fidan Tozanlı, üniversitedeyken Festival 1 Grubu'nun solistliğini yapıyordu.