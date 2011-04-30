-M.P ANTALYASPOR: 1 - BUCASPOR: 1 (İLK YARI) ANTALYA (A.A) - 17.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor-Bucaspor maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. 5. dakikada sağ kanattan Ali Kuçik'in ortasında topa iyi yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (1-0) 7. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Jebrin'in yerden sert vuruşunda top auta çıktı. 16. dakikada Necati'nin ara pasında topla buluşan Mehmet Yılmaz'ın, Ediz'in darbesiyle yerde kalmasına hakem penaltı kararı verdi. Necati'nin penaltı vuruşunda top filelere gitti. (1-1) 41. dakikada kırmızı-beyazlı oyuncuların hatasından yararlanarak ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir'in, uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Halis Özkahya, Bülent Gökçe, Gökhan Memişoğlu Medical Park Antalyaspor: Ömer, Erkan, Deniz, Ali Turan, Yenal, İbrahim, Sedat, Uğur, Tita, Necati, Mehmet Yılmaz Bucaspor: Ömer, Erman, Onur, Ediz, Serkan, Musa, Ragıp, Torric Jebrin, Mendy, Abdulkadir, Ali Kucik, Gol: Dk. 16 Necati (MedicalPark Antalyaspor), Dk. 5 Mendy (Bucaspor) Sarıkart: Dk. 34 Uğur (Medical Park Antalayspor), Dk. 16 Ediz, Dk 36 Ragıp (Bucaspor)