Mozart'ın zekaya etkisi yok!

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Viyana Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nden bilim adamları farklı ülkelerde "Mozart etkisi" konusunda yapılan 40'dan fazla araştırmayı değerlendirdi.



Bilim adamlarından Jakob Pietschnig, Mozart ya da Bach veya Pearl Jam'in eserlerini dinleyenlerin test sonuçlarının, hiçbir şey dinlemeyenlere göre daha iyi olduğunu ancak bir uyarıcının olmasının kişiyi daha başarılı kıldığının zaten bilindiğini belirtti.



1993'teki araştırmaya sadece 36 üniversite öğrencisinin katıldığını hatırlatan ve hata payı ihtimalinin azaltılmasının hedeflendiğini belirten Pietschnig ayrıca, olumlu bir sonucun çıktığı araştırmaların bilim dergilerinde yayımlanma şansının daha fazla olduğunu vurguladı.



Pietschnig, söz konusu araştırmaya çocukların yerine yetişkinlerin katıldığını ve zeka yerine uzamsal kavrama becerisinin ölçüldüğünü de ifade etti.



Bilim adamı, "Herkese Mozart dinlemeyi öneririm ancak bu, bazılarının umduğunun aksine kavrama becerisini artırmayacak" dedi.



1993'te Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir grup üniversite öğrencisine Mozart'ın "Re majör İki Piyano İçin Sonat"ını dinletmiş, bu eseri dinleyenlerin, sessiz bir odada oturanlara göre zeka testinde daha başarılı olduğunu iddia etmişlerdi. Araştırma 1993'te saygın bilim dergisi Nature'de yayımlandıktan sonra, büyük yankı uyandırmış, birçok kişi yeni doğan bebeğine Mozart dinletmeye başlamıştı.



"Mozart etkisi" Amerikalı psikolog Scott E. Lilienfeld'in geçen yıl yayımlanan "Popüler Psikolojinin 50 Büyük Efsanesi" adlı kitabındaki efsaneler listesinin 6. sırasında yer alıyor. (Cnntürk)