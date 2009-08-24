Mozart'ın ölümüne kim sebep oldu?

Eserleriyle ve üstün yeteneğiyle ölümünün üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen, hala günümüzün en önemli değerlerinden olan Mozart'ın ölümüne dair ilginç bir iddia ortaya atıldı.



Bestecinin 35 yaşındaki ani ölümünün, böbreklerinin iflas etmiş olması ve tüberküloza yakalanmış olmasından kaynaklandığı biliniyordu.Bir grup Alman araştırmacı, ünlü sanatçının ölüm nedeninin o dönem Viyana'daki askerlerden yayılan bir bakteri enfeksiyonu olduğunu iddia etti. Ölüm kayıtları incelendiğinde vücudunda tüberküloza yorulacak bir takım bulgular bulunduğu ortadaydı (ani kilo kaybı,vücudu şişirecek sıvı akışı gibi) fakat Amsterdam Academic Medical Centre uzmanlarından Dr. Richard Zeger, bu belirtilerin bir bakteri enfeksiyonu olabileceğini söyledi.



Sözkonusu tarihte Viyana'nın Osmanlı - Avusturya Savaşı dolayısıyla askerlerin bu bakteriyi kaptığı, savaş şartları dolayısıyla hastalığın çok kolay askerlerden halka yayılma ihtimali olduğu, askeri hastanelerde yeterli hijyen koşulllarının olmadığı söylendi.

1782-1792 Osmanlı-Rus Savaşı

Osmanlı Devleti, 1774 yılında imzaladığı Küçük Kaynarca anlaşması ile kaybettiği toprakları geri alma niyetindeydi. 1. Abdülhamit zamanında da bu toprakları alabilmek için Rusya'ya savaş açtı. Fransa ve İngiltere'nin savaşa girmeyip fakat bir denge politikasıyla Osmanlı'nın yanında olması ve Avusturya'nın birden savaşa dahil olmasıyla Osmanlı kendini Avustuya karşısında buldu. Osmanlı'nın çok büyük kayıplar vermesine sebep olan savaş boyunca 1. Abdülhamid ölüp yerine 3. Selim geçti. Savaş hala devam ederken, Avusturya, daha fazla direnemeyerek barış istedi. 4 Ağustos 1791'de Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalanarak savaşın Avusturya cephesi kapandı. Kısa bir süre sonra Ruslarla da barış görüşmelerine başlandı.