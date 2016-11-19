Mozart'ın kayıp eseri ilk kez Türkiye'de seslendirilecek

Klasik Batı Müziği'nin dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın 239 yıldır tozlu raflarda saklı kalan "Wendling Flüt Konçertosu"nun dünyada ilk seslendirmesi "Sihirli flüt" unvanıyla tanınan Şefika Kutluer tarafından Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Mozart hakkında yaptıkları akademik çalışmalarla ünlenen Avusturyalı Tutti Mozart Orkestrası ve şefleri Vinicius Kattah'ın, geçen ay bulunduğunu açıkladığı, Mozart'ın 239 yıldır tarihin karanlık raflarında kalan flüt konçertosunun dünyadaki ilk seslendirmesi Türkiye'de yapılacak.

İsviçre’deki Kütüphane’de bulununcaya kadar kimse tarafından seslendirilmediği ve kayda alınmadığı duyurulan konçerto, "Sihirli Flüt" unvanıyla tanınan Şefika Kutluer tarafından Nef sponsorluğunda 2 Aralık’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki 7. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin açılışında seslendirilecek.

Konser 2-4 Aralık'ta

Konserde, Devlet Sanatçısı ve Avusturya Devlet Kültür Nişanı sahibi uluslararası flüt sanatçısı Kutluer'e Şef Vinicius Kattah yönetimindeki Avusturyalı Tutti Mozart Orkestrası eşlik edecek. Konser, 4 Aralık’ta da festival kapsamında, Ankara'daki Nazım Hikmet Konser Salonu'nda tekrarlanacak.

Şefika Kutluer, Mozart'ın parasız kaldığı bir dönemde annesiyle 21 yaşındayken, flüt sanatçısı Johann Baptist Wendling'in evinde kaldığını, Wendling’in kendisine beste siparişi alması için yardımcı olduğunu ve onu çevresiyle tanıştırdığını anlattı.

Mozart'ın babası Leopold'e 22 Kasım 1777 yazdığı mektup ile annesinin mektuplarında Mozart'ın, Wendling'in bir melodisi üzerine orkestrasyon yaptığına ilişkin bilgilerin yer aldığını aktaran Kutluer, Mozart'ın minnettarlığını göstermek için bu flüt konçertosunu ismini yazmadan Wendling'e hediye ettiğini belirtti.

Gün yüzüne çıkmamış konçerto

Eserin 239 yıldır tozlu raflarda kaldığını vurgulayan Kutluer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eser, literatürde hep kayıp olarak geçiyor. Uzun zamandır Tutti Mozart Orkestrası, bu konçertoyla ilgili araştırma yapıyordu. Şef Vinicius Kattah gerçekten bir polis hafiyesi gibi çalıştı. Yeni bulunan, Mozart'ın babasına yazdığı mektubu ve annesinin babasına yazdığı mektupları, bütün mektupları inceledi. Bunlar gerçekten önemli. Yeni ortaya çıkan mektup önemli."

Konçertonun uzun yıllar gün yüzüne çıkamadığını belirten Kutluer, "İsviçre’deki kütüphanede 'Wendling Flüt Konçertosu' olarak duruyor ve hiç çalınmıyor. Ancak Mozart'ın babasına yazdığı mektup yeni ortaya çıkınca Wendling'in müziği üzerine orkestrasyonunu Mozart'ın yaptığı konçerto, Mozart'ın eseri olarak yerini almış oluyor ve bu mektup üzerine esere katalog numarası olarak K.284 veriliyor. Böylece, dünyadaki müzisyenler Mozart'ın bir eserine daha sahip oluyor. Bu eseri seslendirmek benim için bir gurur. Böyle bir konçertoyu benim çalmam gerçekten büyük bir gurur, kendimi çok şanslı addediyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin düzenleyicisi Refik Kutluer de 239 yıldır hiç çalınmamış konçertonun, ilk defa seslendirileceği festivalle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığına işaret ederek, "Her konuda olduğu gibi klasik müzik dünyasında da ilk seslendirmeler, dünya prömiyerleri çok önemlidir. Hele bu Mozart'ın içinde olduğu, yıllardır çalınmamış, orkestrasyonunu yaptığı bir konçertonun ilk seslendirmesi olunca önemi çok daha artıyor, bunun bizim festivalimize denk gelmiş olması, bu onurun bize verilmesi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Konserin CD'si yayımlanacak

Eserin dünyadaki ilk kaydının yer aldığı CD, şef Viniciua Kattah yönetimindeki Tutti Mozart Orkestrası eşliğinde, Şefika Kutluer’in yorumuyla 2017 başında dünya çapında raflardaki yerini alacak.

Sihirli flüt Kutluer

Uluslararası pek çok ödülün sahibi Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, müzik dünyasında ''Sihirli Flüt'' olarak tanınıyor. Şefika Kutluer, eğitiminin uzmanlık dönemini en iyi Mozart yorumcusu eğitimci Werner Tripp ile Viyana’da geçirdi, Viyana’da dünya birincisi oldu, Avusturyalılarca da çok sevilen sanatçılar arasında bulunuyor.

Avusturyalı bestecilerin ve özellikle Mozart’ın eserlerini yorumlaması ile öne çıkan Kutluer’in "Mozart" CD'si American Record Guide tarafından yılın en başarılı CD'leri arasında gösterilmişti. Kutluer'in sayısız başarılara imza attığı müzik kariyerinde aldığı ödüllerden bazıları şunlar:

"Viyana'da Uluslararası Flüt Yarışması'nda dünya birinciliği, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, Devlet Sanatçısı unvanı, İtalyan Devlet Nişanı, Avusturya Altın Liyakat Nişanı, Kazakistan Devlet Nişanı, Sony Classical 'Altın CD' ödülü, Gallo International firması Gallo Altın CD Koleksiyonu ödülü."