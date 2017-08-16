Mozart dinleyen inekler daha fazla süt veriyor

Uzun yıllardır herkes tarafından bilinen ve farklı ülkelerde uygulanmaya başlanan klasik müzik dinletme yöntemi sayesinde, çiftçiler ineklerinden daha fazla verim alabiliyor. Bilimsel olarak kanıtlanan verilere göre; klasik müzik dinletilen inekler, dinletilmeyenlere nazaran daha fazla süt veriyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde internette yaptığı araştırmalar sonucunda bu bilgilere ulaşan ve ineklerden aldığı süt miktarıyla birlikte verimini de arttırmak isteyen inek çiftliği sahibi Oğuzhan Ülker, besilerine klasik müzik dinleterek ürettiği süt miktarını arttırmayı başardı.

Ontrava'da yer alan habere göre, 25 bin metrekareye kurulu Ertürk Çiftliği'nin sahibi Oğuzhan Ülker, çiiğinden aldığı verimi arttırmak için yaptığı araştırmada böyle bir bilgiye ulaştı ve oldukça hızlı bir şekilde uygulamaya koydu.

Besilerine klasik müzik dinleterek daha fazla süt almayı başaran Ülker, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;4 bin metrekare alana sahip ahırımızda 150 kadar sağmal ineğimiz var. Toplam hayvan varlığımız ise 270 kadar. Tabii ki süt işletmelerinin birinci önceliği, hayvan başına mümkün olduğu kadar daha çok verim alabilmek. Bu da doğal olarak süt. Bizim işletme olarak yaptığımız araştırmalara göre, hayvanlara müzik dinletmenin süt verimini artırdığını fark ettik. Bunu gördük ve bunun neticesinde de bu uygulamayı çiftliğimizde başlattık. Klasik müzik dinletisinden önce toplamda günlük 3 bin 600 litre günlük süt üretimimiz varken, uygulamayla süt üretimimiz 4 bin litre yani 4 tonun üzerine çıkmış durumdadır.

Bu yöntem sayesinde verim almayı başaran Oğuzhan Ülker besilere klasik müzik dinletme yöntemini tavsiye ederken, yerel halkın da bu uygulamayı hayata geçirmesi için elinden geleni yaptığını ve bu konuda yardımcı olduğunu belirtmekte fayda var.