Mozambik'te 52 kişi, terör örgütüne katılmayı kabul etmediği için katledildi

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Mozambik'in kuzeyinde bir radikal İslamcı terör örgütü, bölgedeki köylerde yaşayan 52 kişiyi vahşice öldürdü.

Polisin yaptığı açıklamaya göre köylerde yaşayanlar terör örgütüne katılmadığı için ya vurularak ya da kafaları kesilerek öldürüldü.

Mozambik Polis Sözcüsü Orlando Mudumane, "Suçlular genç insanların onlara katılmasını istedi, ancak dirençle karşılaştılar. Bu suçluları kızdırdı. Acımasızca ve şeytani bir biçimde, hiç ayrım yapmadan 52 genç insanı öldürdüler" dedi.

Muidumbe bölgesindeki Xitavi'ye yapılan saldırıların 7 Nisan'da meydana geldiği ve katillerin arandığı belirtildi.