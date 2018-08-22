Mozambik, gazeteciliğe vergi getiriyor: Haber yapmak için önce para öde!

Mozambik'te 22 Ağustos'ta, gazeteciliğe vergi uygulayan yeni yasalar yürürlüğe giriyor.

Yürürlüğe giren yeni yasalara göre yabancı gazeteciler, ülkeye bir kerelik bir gezi ve akreditasyon için 2500 dolar veya ülkede bir yıllık çalışma için 8 bin 300 dolar ödeyecekler. Yerel serbest çalışanlar gazetecilik materyallerinin yayınlanması için yılda 500 dolar ödeme yapacaklar. Yabancı medyada çalışan yerel gazetecilerin yıllık akreditasyon karşılığında 3500 ABD doları ödeme yapmaları gerekecek.

Medya da yeni vergilerden nasibini alacak.Mozambik yayıncı kuruluşları yılda 34 bin dolardan 69 bin dolara ve nüfusun temel haberalma kaynağı olan ulusal radyo istasyonları da 35 bin dolara kadar ödeme yapmak zorundalar.

Sputnik'te yer alan habere göre, yeni yasaların yeraldığı kararname Temmuz ayı ortasında kabul edildi. Yetkililerin, akreditasyon fiyatlarını binlerce kez artırma kararı insan hakları örgütleri tarafından eleştirilerek, ülkede ifade özgürlüğünü bastırmaya yönelik bir girişim olarak adlandırıldı.

Mozambik'te asgar ücret 60 ila 140 dolar arasında değişiyor.