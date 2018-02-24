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Mozaik taşlarıyla Türk bayrağı motifli harita ve  Erdoğan resmi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, 11 bin mozaik taşı ile Türk bayrağı motifli Türkiye haritası üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini yaptı

24 Şubat 2018 17:34

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, 11 bin mozaik taşı ile Türk bayrağı motifli Türkiye haritası üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini yaptı.
​Mervan Altınorak, 33 günde tamamladığını söylediği resmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmak istediğini belirtti. Altınorak, \"11 çeşit kırmızı olmak üzere 20 ayrı renkte mozaik taşı kullandım. 33 günde tamamladım ve toplamda 11 bin mozaik taşı kullanarak Türk bayrağı motofli Türkiye haritası üzerine Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan\'ın resmini yaptım. Resimde Cumhurbaşkanlığı forsu da bulunuyor. Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istiyorum” dedi.

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