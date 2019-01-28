Moussa Sow yeniden Türkiye'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan 33 yaşındaki ’u bedelsiz olarak renklerine bağladı. Gazişehir Gaziantep, transferi sosyal medya hesabından bir video ile duyururken “Hele bakın kim gelmiş!” şarkısına yer verdi.

Süper Lig’de 2012 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’de taraftarların sevgilisi olan Moussa Sow, 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli’ye transfer olmuştu. Moussa Sow, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe’ye bir kez daha kiralık olarak dönmüştü. Senegalli forvet, 2017-2018 sezonunun devre arasında ise Bursaspor’a kiralık olarak gelmişti.