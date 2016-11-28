Moussa Sow 3 maç yok!

Ç.Rizespor maçında attığı 3 golle dikkatleri üstüne çeken Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası için Senegal'den davet alacak yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin üç maçında forma giyemeyecek.

Moussa Sow'un yükselen form grafiği Beşiktaş derbisi öncesi yıldız futbolcudan beklentileri artırdı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



Ancak bu başarılı performans aynı zamanda Fenerbahçe'nin aleyhine olacak bir gelişmenin de kapısını araladı.

Afrika Uluslar Kupası için Senegal'den davet alacak yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin üç maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı 14-15 Ocak'ta oynanacak 17. hafta müsabakaları ile başlayacak. Gabon'un ev sahipliğinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası da 14 Ocak'ta start alıyor. 5 Şubat'taki final maçına dek sürecek dev organizasyona, elemeleri geçen Senegal Milli Takımı da katılıyor.