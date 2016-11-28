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Spor

Moussa Sow 3 maç yok!

Gabon'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası 14 Ocak tarihinde başlayacak

28 Kasım 2016 14:14

Ç.Rizespor maçında attığı 3 golle dikkatleri üstüne çeken Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası için Senegal'den davet alacak yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin üç maçında forma giyemeyecek.

Moussa Sow'un yükselen form grafiği Beşiktaş derbisi öncesi yıldız futbolcudan beklentileri artırdı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Ancak bu başarılı performans aynı zamanda Fenerbahçe'nin aleyhine olacak bir gelişmenin de kapısını araladı.

Afrika Uluslar Kupası için Senegal'den davet alacak yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin üç maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı 14-15 Ocak'ta oynanacak 17. hafta müsabakaları ile başlayacak. Gabon'un ev sahipliğinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası da 14 Ocak'ta start alıyor. 5 Şubat'taki final maçına dek sürecek dev organizasyona, elemeleri geçen Senegal Milli Takımı da katılıyor. 

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