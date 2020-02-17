Moussa Marega ırkçı tezahürat nedeniyle sahayı terk etti

Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise Marega’nın yerine Manafa’yı oyuna aldı. Porto, karşılaşmayı Marega’nın golüyle 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla döndü.

Conceiçao, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Marega’ya yönelik ırkçı tezahüratları "üzüntü verici" olarak değerlendirdi.

Sergio Conceiçao, "Bu tip şeyler olduğunda maç arka planda kalır. Hepimiz öfkeliyiz. Bunu yapanlar küçük bir grup da olsa, sahaya ısınmak için çıktığımızdan itibaren Marega’ya hakaret edildi. Biz, milliyetine, boyuna, saç rengine, ten rengine bakılmaksızın bir aileyiz. Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz. Bugün burada olanlar talihsizlikti" dedi.

Portekiz’deki sol hükümetin üyeleri de Marega’nın uğradığı ırkçı sözlü saldırıya "tolerans gösterilemeyeceğini" vurgulayıp, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

Bu arada Moussa Marega, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisine ırkçı tezahürat yapanlar için "ırkçı aptallar" ifadesini kullanırken, hakemlere yönelik de "Ayrıca hakemlere beni savunmadıkları ve sarı kart gösterdikleri için teşekkür ediyorum, çünkü ten rengimi savunuyorum" ifadelerini kullandı.