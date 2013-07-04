'Mouse'un mucidi öldü

New York Times gazetesinin haberine göre, bilgisayar faresinin mucidi 88 yaşındaki Douglas Engelbart böbrek yetmezliği nedeniyle Kaliforniya’da hayatını kaybetti.

Oregon doğumlu Engelbart, elektronik mühendisliği ve enformasyon teknolojileri eğitimi almış ve 1950'li yıllarda Stanford Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştı.

Engelbart'ın araştırma projeleri internet, elektronik posta ve video konferans uygulamalarına temel oluşturdu. Douglas Engelbart, bilgisayar çağının en önemli mühendislerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Henüz bilgisayarların oda büyüklüğünde olduğu 1960'lı yıllarda bilgisayar faresini geliştiren Engelbart, bu buluşuyla bilgisayar çağında bir devrim yarattı. 1960'lı yıların sonunda tanıtıma sunulan bilgisayar faresi basit ahşap bir kutu ve iki metal tekerlekten oluşuyordu.

Douglas Engelbart kariyeri boyunca 21 buluşun patentini aldı. 2001 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Engelbart'a bu alan ABD'deki en önemli ödül olan “Ulusal Teknoloji Madalyası” verilmişti.

Deutsche Welle