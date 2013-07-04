T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

'Mouse'un mucidi öldü

Bilgisayar faresini icat eden Douglas Engelbart hayata gözlerini yumdu

04 Temmuz 2013 16:50

New York Times gazetesinin haberine göre, bilgisayar faresinin mucidi 88 yaşındaki Douglas Engelbart böbrek yetmezliği nedeniyle Kaliforniya’da hayatını kaybetti.

Oregon doğumlu Engelbart, elektronik mühendisliği ve enformasyon teknolojileri eğitimi almış ve 1950'li yıllarda Stanford Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştı.

Engelbart'ın araştırma projeleri internet, elektronik posta ve video konferans uygulamalarına temel oluşturdu. Douglas Engelbart, bilgisayar çağının en önemli mühendislerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Henüz bilgisayarların oda büyüklüğünde olduğu 1960'lı yıllarda bilgisayar faresini geliştiren Engelbart, bu buluşuyla bilgisayar çağında bir devrim yarattı. 1960'lı yıların sonunda tanıtıma sunulan bilgisayar faresi basit ahşap bir kutu ve iki metal tekerlekten oluşuyordu.

Douglas Engelbart kariyeri boyunca 21 buluşun patentini aldı. 2001 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Engelbart'a bu alan ABD'deki en önemli ödül olan “Ulusal Teknoloji Madalyası” verilmişti.

 

Deutsche Welle

ETİKETLER

mousefaredouglas engelbertbilgisayar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24