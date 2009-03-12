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Spor

Mourinho'ya 'yumruk' soruşturması

Polis, Jose Mourinho'nun, Şampiyonlar Ligi maçından sonra bir taraftara vurduğu iddiasını araştırıyor.

12 Mart 2009 02:00

Polis, Jose Mourinho'nun, takımı Inter'in Manchester United'a Old Trafford'da 2-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçından sonra bir taraftara vurduğu iddiasını araştırıyor.

Inter Milan teknik direktörü Jose Mourinho'nun karıştığı iddia edilen tatsız bir olay, İngiliz polisi tarafından araştırılıyor.

Polis, Inter'in Manchester United'a Old Trafford'da 2-0 yenilip Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maçtan hemen sonra, Mourinho'nun stadın dışında kendisine vurduğunu iddia eden bir taraftarın şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Manchester polisinden yapılan açıklamada, "çok küçük çaplı bir saldırı şikayeti aldık. Durum inceleme altında" denildi.

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