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Spor

Mourinho'ya Türkiye'deki yılbaşı ikramiyesinin 2.3 katı tazminat

Bu rakam ayrıca, Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor

18 Aralık 2018 20:07

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.

Ünlü menajerin alacağı 24 milyon Sterlin'lik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Bu rakam ayrıca, Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor.

55 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibi tarafından ödenecek tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Bu tazminat tutarı da Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini geçiyor.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho, alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:

  • Göztepe: 26.55 milyon Euro
  • Konyaspor: 25.55 milyon Euro
  • Alanyaspor: 23 milyon Euro
  • Kayserispor: 21.75 milyon Euro
  • Kasımpaşa: 21.70 milyon Euro
  • Sivasspor: 21.60 milyon Euro
  • Çaykur Rizespor: 21.58 milyon Euro
  • Antalyaspor: 20.55 milyon Euro
  • Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon Euro
  • MKE Ankaragücü: 18.30 milyon Euro
  • Akhisarspor: 16.28 milyon Euro
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon Euro

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