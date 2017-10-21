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Spor

Mourinho'nun öğrencileri ilk yenilgiyi aldı

İngiltere Premier Lig 9

21 Ekim 2017 23:03

İngiltere Premier Lig 9. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Huddersfield Town\'a 2-1 yenildi.
John Smith\'s (Galpharm) Stadyumu\'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Aaron Mooy ve 33. dakikada Laurent Depoitre kaydetti. Manchester United\'ın tek golü ise 78. dakikada Marcus Rashford\'dan geldi.
Manchester United, bu mağlubiyetle bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alırken, zirve yarışı verdiği Manchester City\'nin de 5 puan gerisine düştü.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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