Mourinho'dan Guardiola'ya övgü

T24- Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya'nın El Pais gazetesinde yayımlanan demecinde, "Guardiola, Barcelona için mükemmel bir teknik direktör. Kulüp başkanının yerinde olsam, ona 10 yıllık sözleşme teklif ederdim" dedi.



Mourinho, La Liga'daki en büyük rakibi olan Pep Guardiola'dan övgü ile söz ederken, "Katalan olan, Johan Cruyff ile yakın arkadaşlığı bulunan, taraftarın hayran olduğu, kulübüne aşık, kulüpteki her şeyi bilip, her şeyi kontrolü altında tutan" diye tanımladığı Guardiola'nın Barça için mükemmel bir teknik direktör olduğunu kaydetti.





Barcelona'nın yeni kulüp başkanı Sandro Rosell'in Guardiola'ya 6 yıllık sözleşme teklifinde bulunmasının hatırlatılması üzerine, "Kulüp başkanının yerinde olsam, ona 10 yıllık sözleşme teklif ederdim" ifadelerini kullanan Mourinho, "Guardiola iyiydi, şimdi de iyi ve gelecekte de iyi olacak. Eğer futbol düzeyinde problem yaşarsak bu Mourinho ile Guardiola arasında bir sorun olmayacak, Real Madrid teknik direktörü ile Barcelona teknik direktörü arasında bir sorun olacak. Bunların ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Onun bana olduğuna inandığım gibi ben de ona maksimum saygı gösteriyorum. Kişisel hiçbir problemimiz olmaz" açıklamasında bulundu.



Mourinho kendisini tanıtırken, "Futbolda her şeyi riske atarım ama özel hayatımda sıfır risk vardır" derken, "Beni tanımayan biri benim hakkında konuştuğu zaman bu bende hiçbir sorun yaratmaz" dedi.



"Benim düşünce tarzım, futbol ve evrenin birleşmesinin bir meyvesidir" diyen Mourinho, teknik direktör olarak hata yapabileceğini ve yapacağını, ancak futbolcularına karşı her zaman maksimum dürüstlüğü göstereceğini kaydetti.



Teknik direktör tanımı



Futbolun değiştiğini ve buna bağlı olarak futbolcunun ve teknik direktörün de değişmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Mourinho, "Bugün, herkes futbolcuların farklı sosyal alanlarda görünmesini istiyor. Futbolcu artık daha kültürlü, daha akıllı, daha kaprisli. Bu yüzden teknik direktör geçmişe oranla çok daha fazla hazırlıklı olmalı. Sadece futboldan anlayan bir teknik direktör, bugün kötü bir teknik direktördür. Hayatta kalamaz. Eğer her şeye hazırlıklı bir teknik direktör değilse iki günden sonra başarı elde etme şansı çok azdır. Sadece iyi yönetmek, iyi futbol oynamak, karar vermek ve kazanmak önemli değildir. Daha fazlası var. Heyecanlarını, egolarını yönetmesini de iyi bilmek gerekir. Bu dış faktörler işimizi çok daha karışık, çok daha güzel ve çok zor hale getirmektedir" diye konuştu.



Real Madrid'e gelme amaçlarından birini "Dünyanın en güçlü üç ligi İngiltere, İtalya ve İspanya'da lig kupalarını kazanan tek teknik direktör olmak istiyorum" diye tekrardan dile getiren Mourinho, bu yolda tek rakibinin İtalya'da Milan ve İngiltere'de Chelsea ile lig şampiyonluklarını kazanan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti olduğunu ifade etti. Mourinho, şu anda İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Fabio Capello'nun, İtalya ve İspanya'da lig şampiyonluğu kazanmasına rağmen tekrardan bir kulüp takımı çalıştıracağını sanmadığını da söyledi.



Portekizli teknik adam, ayrıca "Eğer bir gün Guardiola İngiltere veya İtalya'ya giderse orada çalıştırdığı takımın Barcelona gibi oynayıp oynayamayacağını görmek isterim" şeklinde konuştu. İnter'de oynattığı futbolun aynısını Madrid'de tekrarlanmasının "imkansız" olduğunu da anlatan Mourinho, "Kültürel beklentiler çok önemli" dedi.



Öte yandan, "Portekizliyim ama Portekiz'e dönmek orada bir takım çalıştırmak istemiyorum" diyen Mourinho, "Portekiz'e büyük bir tutku duyduğunu, ancak hiçbir özlem hissetmediğini" vurguladı. Teknik direktör olarak gerçekleştirilmesi en zor hedefini "Portekiz Milli Takımı'nı Avrupa veya Dünya Şampiyonu yapmak" olarak gösteren 47 yaşındaki Mourinho, "Bu çok zor, çünkü milli takım teknik direktörlüğü yapmak hoşuma gitmiyor. Portekiz 10 milyon nüfusu, güçlü olmayan ekonomosi, büyük olmayan alt yapıları olsa da futbolda önemli yerlerde bulunuyor. Eusebio, Figo, Ronaldo gibi üç altın ayakkabısı olan futbolcuları var. Tarihi bir Benfica'sı, Şampiyonlar Ligi kazanan Porto'su var" değerlendirmeleri yaptı.







Mourinho ayrıca, 2018 Dünya Kupası'nı organize etmek için İspanya ve Portekiz'in ortak adaylığına büyük destek verdiğini de dile getirdi.



