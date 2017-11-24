Mourinho’dan Fellaini yorumu

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ın transferinde listesinde yer alan Marouane Fellaini ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Portekizli, Fellaini'nin takımdan ayrılması ihtimalinden dolayı endişeli olduğunu ifade etti.

25 Kasım Cumartesi günü Old Trafford'da Brighton'ı ağırlayacak olan Manchester United'da Jose Mourinho bugün bir basın toplantısı düzenledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fellaini ile gelen sorularını cevaplandıran Mourinho, "Evet, onun gelecek sezon takımda olmama ihtimali beni endişelendiriyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Görüşmeler oyuncu ve yönetim arasında olacak. Sözleşme görüşmelerine ben dahil olmuyorum" ifadelerini kullandı.

Fellaini'nin menajeri ve kardeşi geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaş'la bir transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.

Mourinho sonuç ne olursa Fellaini'nin kararına saygı duyacağını söyledi: "Oyuncuya saygılıyım çünkü her oyuncunun kendi geleceğine karar verme hakkı var. Sözleşmesini bitirecel ve sonrasında kararını verecek. Yönetime de saygı duyuyorum. Benim beklemekten başka yapacağım bir şey yok."

Fellaini'nin adı geçtiğimiz günlerde PSG ile anılmıştı.