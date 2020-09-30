Mourinho'yu çıldırtan olay; Eric Dier maç oynanırken tuvalete gitti!

Tottenham-Chelsea maçının 76. dakikasında oyun devam ederken, Tottenham'ın 26 yaşındaki futbolcusu Eric Dier tuvalete gitti. Olay sonrası çılgına dönen teknik direktör Jose Mourinho, yedek kulübesini terk etti ve İngiliz oyuncuyu geri getirdi.



İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Tottenham-Chelsea maçında son zamanların en garip olaylarından biri yaşandı.

Dakikalar 76’yı gösterirken Tottenham savunmacısı Eric Dier kenardan izin alarak tuvalet ihtiyacını gidermek için sahadan çıktı.

Koşarak soyunma odasına giden Dier’ın pozisyonunda oluşan boşlukta Chelsea, Odoi ile çok net bir pozisyon kaçırdı. Dier’ın tuvalete gittiği sırada Chelsea’nin ikinci gol şansını yakalaması Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu adeta çileden çıkardı.

Yaşananlara sinirlenen Mourinho yedek kulübesini terk ederek soyunma odasına Eric Dier’ın peşine gitti.



Ekranlara gelen o anlarda Mourinho’nun adeta çıldırdığı görüldü. İçeriye girerek Eric Dier’ı dışarıya çıkaran ve sahaya döndüren Mourinho oyuncunun ardından yeniden yedek kulübesindeki yerine aldı.

Eric Dier’ın sahaya dönmesinden 3 dakika sonra beraberlik golü geldi. Ceza sahasına yapılan ortada bir anda topu önünde bulan Erik Lamela topu ağlara göndererek eşitliği yakaladı.



Bu gol normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalar oynanmadan penaltılara götürdü. Penaltılarda Chelsea adına Mason Mount atışı kaçırdı ve Tottenham 5-4’le tur atlayan taraf oldu. Mourinho bu kez sevinç turu atarak soyunma odasının yolunu tuttu.