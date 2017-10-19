Mourinho ve Conte arasında sular durulmuyor!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ı yöneten Jose Mourinho ve Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından basın toplantılarıyla birbirlerine sözlü sataşmada bulundu.

Ligde de sert mizaçlarıyla sıkça karşı karşıya gelen ikili, bu kez sakat futbolcular üzerinden bir polemik başlattı.

Eurosport'ta yer alan habere göer Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan Manchester United Menajeri Mourinho, kendisine kadrodaki sakat futbolcuların durumuna ilişkin sorulan soru üzerine "Ben sakatlıklar konusunda hiç konuşmam. Bazı menajerler, bir oyuncusu bile sakatlandığında hemen yakınmaya, sızlanmaya başlıyor. Eğer ben de onlar gibi olsam, burada beş dakika boyuncu sakat oyuncularımın fazlalığından dert yanabilirdim." diye konuştu.

Mourinho'nun bu sözlerle, Premier League'deki son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Chelsea'de maç sonu açıklamalarıyla sakat oyuncularını gündeme getiren menajer Antonio Conte'yi hedef aldığı şeklinde değerlendirildi. Portekizli menajerin açıklamasından birkaç dakika sonra bu ifadeler, Roma ile 3-3 berabere kaldıkları Şampiyonar Ligi maçının ardından basın toplantısında Conte'ye yöneltildi. Soru karşısında sinirlendiği gözlenen Conte, "Mourinho bu sözleri benim için mi kullandı bilemiyorum. Ancak başka takımları düşünmeden önce kendi takımına baksa daha iyi olur. Mourinho nedense Chelsea'de yaşananlarla fazla ilgileniyor. Geçen sezon da böyleydi. Bence kendi takımında olan bitenle ilgilenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Jose Mourinho ile Antonio Conte, geçtiğimiz sezon oynanan FA Cup çeyrek final maçında yaşanan bir faul pozisyonunun ardından saha kenarında hararetli bir tartışmaya girişmiş, iki menajeri dördüncü hakem ayırmıştı.