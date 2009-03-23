Mourinho uslanmıyor



Her söylediği olay olan Jose Mourinho, "Benim dışındaki teknik adamların çoğu başkanlarının istediği takımı sahaya çıkarıyor" dedi



Peş peşe 4. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Inter'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, son sözleriyle İtalya'yı yine birbirine kattı.



Mourinho, "Onurlarını kaybetmiş teknik adamlardan bahsederken kastettiğim, başkanlarının istediği 11'i sahaya sürenler. Maalesef bunlardan dünya futbolunda çok fazla var. Eğer bir gün bir başkan benden bunu yapmamı isterse ofisimi hemen boşaltır, bavulumu toplar giderim" dedi.



İtalyan Antrenörler Birliği Başkanı Renzo Ulivieri, Mourinho'ya ateş püsürdü. Ulivieri, "Kendisinin bizim birliğimizin üyesi olmasından çok memnunuz. Ama bu kez çok ileri gitti. Capello gibi Lippi gibi Spaletti gibi teknik adamlara, başkanlarının etkileyip etkilemediğini sorabilir" diye konuştu.



Mourinho ile girdiği polemiklerle tanınan Milan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, esprili bir yorum yaparak, "Başkanımız Berlusconi yönetiminde oyuncu olarak 2, onun yardımcı antrenörü olarak da 2 Avrupa şampiyonluğu kazandım" ifadesini kullandı.



Cagliari'nin başındaki Massimiliano Allegri ise Mourinho'nun açıklamalarını "Zavallıca" olarak niteledi.