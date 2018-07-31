Mourinho: Tatili kısa kesin

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Dünya Kupası'nın ardından tatil yapan oyuncularından bir an önce takıma dönmelerini istedi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren ve son olarak özel maçta Liverpool'a 4-1 mağlup olan Manchester United'da menajer Jose Mourinho, bir kez daha Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularından henüz faydalanamadığından yakındı.

Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini ve Jesse Lingard'ın Dünya Kupası sonrası hâlâ tatilde olduğunu hatırlatan Mourinho, "Oyuncularım bu tatili sonuna kadar hak etti. Ancak umuyorum ki Marcus Rashford ve Phil Jones'u örnek alıp tatillerini biraz kısa keserler ve en yakın zamanda aramıza dönerler. Zira sezon başladığında bizi oldukça zorlu rakipler bekliyor" dedi.