"Mourinho, Real Madrid'e dönebilmek için kovulmayı bekliyor"

Real Madrid yöneticilerinin, Manchester United'da büyük baskı altında olan teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğü iddia edildi. İddiaya göre Mourinho, Manchester United tarafından görevinin sonlandırılmasını bekliyor.

El Pais'in haberine göre Premier Lige çok kötü bir giriş yapan Manchester United'ın hocası Mourinho, Kırmızı Şeytanlarla yollarının ayrılması için gün sayıyor. United yönetiminin kendisini görevden alması halinde Real Madrid'in başına geçmek isteyen Portekizli hoca, 2013 yazında Real Madrid takımından ayrılıp Chelsea'ye geri dönmüştü.

Premier Lig'de 10.sırada bulunan Manchester United cephesinde her maç öncesi Mourinho'nun son maçı olup olmadığı konuşuluyor.

Elde edilen bilgilere göre Portekizli hoca, Real Madrid yöneticisi Jose Angel Sanchez ile görüştü. Lakin Manchester United'dan alacağı tazminat ücretini istifa ederek kaybetmek istemediği için herhangi bir gelişme kaydedilemedi.