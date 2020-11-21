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Spor

Mourinho'nun Tottenham'ı, Manchester City'yi iki golle geçti!

Londra ekibi, evinde aldığı galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

21 Kasım 2020 23:03

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Jose Mourinho'nun takımı Tottenham, sahasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

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