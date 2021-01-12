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Spor

Mourinho, Mesut Özil'e cevap verdi: Onu Tottenham'a isteyen kim?

Portekizli teknik adam ile Özil, Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı

12 Ocak 2021 16:37

Dün sosyal medya platformu Twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Mesut Özil, bir takipçisinin sorusu üzerine, Tottenham'da oynamaktansa futbolu bırakabileceğini söyledi. Mesut'un bu cevabına karşılık veren Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho "Onu Tottenham'a isteyen kim" ifadelerini kullandı.

"Kolay soru, emeklilik"

Bir takipçisi, Mesut Özil'e ''Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?'' sorusunu yöneltmişti. Mesut Özil ise ''Kolay soru. Emeklilik!'' şeklinde yanıt vermişti.

"Onu isteyen kim"

Basın toplantısında bir gazeteci konuyla ilgili Tottenham Menajeri Jose Mourinho'ya soru yöneltti. Mourinho ise Mesut Özil'in bu cevabıyla ilgili, ''Onu Tottenham'ın istediğini kim ona söyledi? Onu isteyen kim?'' diye konuştu.

Jose Mourinho ile Mesut Özil, Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı.

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