Mourinho, Merih Demiral'ı Roma'ya istiyor

Juventus'tan ayrılacağı yönünde haberler çıkan milli yıldız Merih Demiral için İtalya'dan bir iddia daha geldi.

EURO 2020'de A Milli Takım formasıyla mücadele eden Merih Demiral'ın adı transfer haberlerinde geçmeye devam ediyor.

Sky Sport'un verdiği habere göre Roma'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Merih Demiral'ın transfer edilmesi için yönetimden talepte bulundu.

Haberde Juventus'un milli yıldız için 40 milyon euro istediği ve tarafların önümüzdeki günlerde görüşebileceği detayları da verildi.

Juve, 2019'da 18 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.