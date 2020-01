Mourinho Manchester United'ın başına geçti; Arsene Wenger'i boş geçmedi

Manchester United'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, bugün itibariyle resmen yeni görevine başladı. Görevine başlamasının ardından ilk basın toplantısını düzenleyen Mourinho, Arsenal’in teknik direktörü Arsene Wenger’i de unutmadı. Mourinho, Chelsea’nin başında geçirdiği iki dönemde sık sık atıştığı Wenger’in 12 yıldır şampiyonluk kazanamadığına atıf yaparak “Bazı teknik direktörler var... En son 10 sene önce şampiyon olan. Bazıları da hiç şampiyonluk yaşamamış. Benim son şampiyonluğum, bir sene öncesindeydi. 10 veya 15 yıl önce değil” diye konuştu.

Goal.com'da yer alan habere göre, 53 yaşındaki teknik adam bugün oyuncu grubuyla tanışırken, ardından ilk defa düzenlediği basın toplantısında merak edilenleri yanıtladı. Portekizli teknik adam Manchester United'daki beklentileriyle ilgili gelen bir soruya, "Neler görmek istediğinize göre değişir. Hiçbir zaman kelime oyunlarında ya da kelimelerin ve felsefelerin arkasına saklanmakta, iyi olamadım. Bu konuda iyi olmayı da denemedim. Her zaman yaklaşımlarımda riskli olabilecek şekilde agresif oldum. Bence böylesi daha kolay, daha dürüst ve pragmatik. Son üç yıla baktığımızda, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamadığımızı görüyoruz ve pragmatik bir şekilde söyleyecek olursam; ‘Çok çalışalım ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönelim, yeniden ilk dörde dönelim' derim." şeklinde yanıt verdi.

“Her şeyi istiyorum”

"Agresifliği ve kazanmayı istediğimizi söylemeyi tercih ediyorum." diyen Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "İyi futbol nedir? Rakibinizden daha çok gol atmak, daha az yemek, taraftarınızı onlara her şeyinizi verdiğinizi ve kazandığınızı göstererek gururlandırmak... Bu her zaman aynıdır. Benim agresif yaklaşımım bu şekilde. Her şeyi istiyorum. Elbette istediğimiz her şeyi alamayacağız ama ben istiyorum."

Wenger’i unutmadı

Mourinho, Aralık ayında Chelsea'deki görevine son verilmesinin ardından kendisini yeniden kanıtlamak gibi bir derdi olmadığını da anlatırken, Arsene Wenger'i ima ederek, "Bazı teknik direktörler var... En son 10 sene önce şampiyon olan. Bazıları da hiç şampiyonluk yaşamamış. Benim son şampiyonluğum, bir sene öncesindeydi. 10 veya 15 yıl önce değil. Eğer benim kanıtlamam gereken şeyler olduğunu düşünüyorsanız, diğer teknik direktörleri düşünün. Ben kendimle mücadele ederim, yarışırım. Her zaman hislerim bu yöndedir. Kendimi başkalarına karşı değil, kendime karşı kanıtlamalıyım." ifadelerini kullandı.

“Hedef dördüncülük değil”

Manchester United'ın son yıllarda yaşadığı düşüşe değinen Mourinho, "Oyuncularımdan bunu unutmalarını istiyorum. Unutulması gereken bir üç yıl var... Oyuncularımdan dördüncülük istemem. Dördüncülük bizim hedefimiz değil. Çok daha iyisi hedefimiz." diye konuştu.

Rooney’yi nerede oynatacak?

Mourinho, Wayne Rooney'yi hangi mevkide kullanmak istediği yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Futbolda saha içinde birçok iş vardır. Bunlardan bir tanesi de, nispeten daha zor olanı da golü atacak olan oyuncuyu bulmaktır. Oyuncular yıllar içersinde değişir, kaliteleri, karakteristikleri... Bir kısım değişiklikler her zaman olur ama bir forvet oyuncusunun gol atma içgüdüleri değişmez. Rooney belki bir santrfor değil, tam anlamıyla bir '9' numara değil artık, ama benim için asla kaleden 50 metre uzakta bir '6' numara da olmayacak. Paslarının harika olduğunu söyleyebilirsiniz, ama pres olmadan benim de paslarım harika. Doğru zamanda doğru yerde olup golü atmak en zor şeydir. Benim için Rooney '9', '10' veya '9.5' numara olacak. Asla '6' veya '8' numara değil."