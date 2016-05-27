Mourinho resmen Manchester United'ta

Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı.

İki yıl önce anlaşmaya vardığı Hollandalı menajer Louis van Gaal ile ligde ve Avrupa kulvarında hedeflediği başarıyı yakalayamayan Manchester ekibi, sezonun bitmesinin ardından adı uzun süredir kulüple anılan 53 yaşındaki Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldızı Porto ile parladı

Lig şampiyonluğu yaşadığı iki sezonda, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarını da müzesine götüren Porto'da yıldızı parlayan Mourinho, kariyerinde Chelsea, Inter Milan ve Real Madrid ile Avrupa'nın önemli liglerinde çok sayıda zafere imza attı.

İtalya, İspanya ve İtalya’da 15 kupa

İki kez geldiği Chelsea'de Avrupa kulvarında başarılı olamayan ancak Ada'da 7 kupa kaldıran Portekizli çalıştırıcı, İtalya'da ikisi lig ve biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5, İspanya'da ise 3 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Van Gaal tek kupayla veda etti

Kulüp düzeyinde Ajax, Barcelona ve Bayern Münih gibi dünyanın önde gelen takımlarını çalıştıran Van Gaal, meslektaşı Alex Ferguson'un emekliye ayrılmasından sonra düşeşe geçen Manchester United'da transfere yaklaşık 300 milyon sterlin harcamasına karşın taraftarları ve yönetimi memnun edemedi.

İspanya, Almanya ve Hollanda liglerinde toplam yedi kez şampiyonluk sevinci yaşayan 64 yaşındaki teknik adam, "Kırmızı Şeytanlar"daki ilk sezonunu 70 puanla dördüncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

Bu sezon sadece bir hafta liderlik koltuğunda oturan Van Gaal yönetimindeki Manchester United, inişli-çıkışlı bir performansın ardından sezonu 66 puanla beşinci sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Manchester ekibiyle Federasyon Kupası'nda finale çıkmayı başaran Hollandalı teknik adam, uzatmalara giden maçta Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek iki sezonluk İngiltere kariyerindeki tek kupayı kazanmayı başardı.

Manchester United ile bu kez el sıkıştı

Çeyrek asırlık Manchester United kariyerinin ardından 2013 yılında emekliye ayrılan "Sir" unvanlı Alex Ferguson, kendisinin yerine önce Guardiola'yı, ikinci isim olarak da Mourinho'yu önerdiğini ancak iki teknik adamın şartlarının o dönemde uygun olmadığını ifade etmişti.

Toplam 13 lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra emekli olan ve anılarını yazan Ferguson, ayrıldıktan sonra yerine ilk isim olarak Pep Guardiola'yı önerdiğini ancak İspanyol meslektaşının o dönemde Bayern Münih'i tercih ettiğini, aynı dönemde Mourinho'nun da Chelsea'nin teklifine "evet" dediğini aktarmıştı.

Ferguson'un ayrılmasından üç yıl sonra bir kez daha Manchester United'ın gündemine gelen Mourinho, bu kez köklü kulüple ile el sıkıştı.

Manchester'da Pep-Mourinho rekabeti

İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile anlaşan Manchester City'nin ardından ezeli rakibi Manchester United'ın da Mourinho'yu göreve getirmesiyle gelecek sezon iki teknik adam ve takımları arasında büyük bir çekişme yaşanması bekleniyor.

İspanya'da Guardiola'nın Barcelona'yı, Mourinho'nun da Real Madrid'i çalıştırdığı dönemin ardından ikinci kez iki isim aynı ligde mücadele edecek. İki teknik adam daha önce sık sık birbirleri hakkında basına verdikleri demeçlerle gündeme gelmişti.

Morinho'nun üç sezon çalıştırdığı Real Madrid, 2011-12 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslerken, 2010-11 sezonunda ise Guardiola yönetimindeki Barcelona'nın ardından ikinci sırada kaldı.

Chelsea ile 7 kupa kazandı

Premier Lig'de iki kez Chelsea'nin başına geçen ve Londra ekibiyle 3 Premier Lig, 3 Lig Kupası, bir de Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşayan 53 yaşındaki Mourinho, 2014-15 sezonunda ligi zirvede bitirmesine karşın geçen sezon kötü gidişi durduramayınca Aralık ayında görevine son verilmişti.