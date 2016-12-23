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Spor

Mourinho itiraf etti: Şampiyon olmamız çok zor

Manchester United menajeri Mourinho, Chelsea'nin futbolu güzelleştirme kaygısı taşımadığını ileri sürdü

23 Aralık 2016 14:43

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, bu sezon şampiyon olmalarının çok zor olduğunu kabul etti. 

Manchester United, Jose Mourinho yönetiminde son haftalarda çıkış içinde olsa da, lider Chelsea'nin 13 puan gerisinde kaldı.

Menajer Antonio Conte, 3-4-3 sistemine döndükten sonra, üst üste 11 maç kazanan Maviler, bu süreçte kalesinde sadece 2 gol gördü. Londra ekibi, son 3 maçını ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

 

"Sadece kazanmak istiyorlar ve başarıyorlar"

 

Mourinho’ya, Chelsea'nin bu gidişatına karşın, hala şampiyonluk ümidini koruyup korumadığı soruldu. Portekizli menajer; "Dürüst olmak gerekirse şampiyon olmamız çok zor. Bunu sadece puan farkından dolayı değil; Chelsea'nin oyun anlayışına bakarak söylüyorum. 1 gol atıp kazanıyorlar. Çok iyi savunma yapıyorlar.

Öndeyken son 20 dakikada sahaya yeni savunmacılar sürüyorlar. İnsanların haklarında neler söyledikleri hiç umurlarında değil. Futbolu güzelleştirme kaygısı taşımıyorlar. Sadece kazanmak istiyorlar ve bunu da başarıyorlar. Bu nedenle Chelsea'nin, onları yakalayabileceğimiz kadar puan kaybedeceğini düşünmüyorum" dedi. 

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