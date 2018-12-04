Mourinho: İlk 4 mucize olur

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de geride kalan 14 haftada beklentileri karşılayamazken; menajer Jose Mourinho'dan ilginç bir açıklama geldi. Portekizli menajer, takımın sezonu ilk 4'te tamamlamasının mucize olacağını söyledi.

Manchester United'da menajer Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarından birine daha imza attı. Kullandığı ifadelerle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan ve gönderilmesi gerektiği yorumları da yapılan Portekizli, Manchester United'ın bu sezonu ilk 4'te tamamlamasının mucize olacağını söyledi.

Premier Lig'de 7. durumda bulunan ve 4. Arsenal ile arasında 8 puan fark olan United'ın menajeri, 2-2 kaldıkları Southampton maçıyla ilgili Brezilya televizyon kanalı RedeTV'ye konuşurken, "Geçen sene takım kalitesinden dolayı 2. olmamızı harika olarak nitelendirmiştik. Bu sezon ise ligi ilk 4'te bitirebilirsek bu mucize olur" dedi.

Sezonun sonuna kadar kazanabilecekleri kadar puan kazanmak istediklerini söyleyen Portekizli, "Mucizeyi gerçekleştirmeyi deneyeceğiz" ifadelerini kulandı.

"Sanırım kovulmak istiyor"

Mourinho'ya son eleştiri ise İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncularından Chris Sutton'dan geldi. Mourinho için, "Sahada takımı değil de onu izlemek daha iyi. Mourinho, takımdan daha çok dikkat çekiyor. Bu hoş değil" yorumunu yaptı.

Mourinho'nun kovulmak istediğini iddia eden Sutton, "Ocak ayı için ne yapmaya çalışıyor. Transfer bütçesini artırmaya mı çalışıyor. Sanım kovulmak istiyor" diye konuştu.

Mourinho'nun Manchester United'a aldığı oyuncuların felaket olduğunu kaydeden Sutton, "Yaptığı tercihlerin durumu ortadayken ona nasıl güvenebilirler? Manchester United için iyi sezon ne olacak? Üstelik takımın menajeri herkesi eleştiriyor" ifadelerini kullandı.