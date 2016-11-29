Mourinho disipline sevk edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, West Ham United maçındaki uygunsuz davranışı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Jose Mourinho, Manchester United'ın sahasında West Ham United'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 27. dakikasında, hakemin Paul Pogba'ya sarı kart göstermesi üzerine yedek kulübesi önündeki su şişesini tekmelemiş ve ardından tribüne gönderilmişti.

Bu sezon hakeme itiraz ve demeçleri nedeniyle bir maç men ve 58 bin sterlin ceza alan Portekizli teknik adamın, 1 Aralık Perşembe gününe kadar kendisini savunma hakkı bulunuyor.