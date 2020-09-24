Mourinho'dan ölen babası için fotoğraf çektirmek isteyen gazeteciye: Benim için büyük bir onur

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Shkendija takımı ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında, ölen babasının kendisine büyük hayranlık duyduğunu ve fotoğrafının olmasını çok istediğini söyleyen Makedon gazetecinin isteğini geri çevirmedi.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacakları Shkendija maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Makedon gazeteci Igor Aleksandrovic, Mourinho'ya "Babam adına sizden bir şey istiyorum. Babam öldü ve şu an cennette, büyük bir hayranınız olan babam, ilk fırsatta sizinle fotoğraf çektirmemi istedi. Sizinle çektiğim fotoğrafı çerçeveletip babamın mezarının içine koyacağım" dedi ve "Maçta istediğiniz sonucu alırsanız bunu yapmama izin verecek misiniz?" diye sordu.

"Maç önemli değil, seninle fotoğraf çektirmek benim için onur"

Portekizli çalıştırıcı, gazetecinin bu isteğine karşılık olarak, "Maç önemli değil. Seninle fotoğraf çektireceğim. Eğer maçtan önce bizimle buluşursan veya otele gelirsen daha kolay olur" diyerek fotoğraf çektirdi.

Mourinho ayrıca, gazeteciye "Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onurdur ve babana saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.