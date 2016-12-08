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Spor

Mourinho: Aralık ayında Ukrayna'da maç oynanmamalı

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Zorya maçı öncesi UEFA'ya tepki gösterdi

08 Aralık 2016 14:05

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, UEFA'nın aralık ayının ortasında Ukrayna'da Avrupa kupası maçı oynanmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Manchester United, Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için puana ihtiyacı olduğu maçta Zorya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ukrayna'da maçın oynanacağı stadın zemini de buz tutmuş durumda.

United'lı oyuncular son antrenmanda sahanın sadece belli bir bölümünde çalıştı.

Menajer Mourinho'ya göre; maç saatinde zeminin futbol oynamaya müsait hale gelmesi için bir mucize gerekiyor. Zeminin buzlu ve çok sert olduğunu vurgulayan Mourinho, aralık ayının ortasında Ukrayna'da hava koşullarının başka türlü olamayacağını ifade ederek, "Bunu UEFA da biliyor. Onlar da bizim kadar endişeliyse fikstürü değiştirmeliydiler. Zorya 5. karşılaşmasını evinde oynayıp son maçını deplasmanda yapabilirdi" diye konuştu.

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