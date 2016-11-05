T24 LogoT24 Logo
Spor

Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nın kiş ve yaz transfer döneminde en az 8 futbolcu transferi düşündüğü ileri sürüldü

05 Kasım 2016 15:40

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye kaybettiği maçın ardından İngiliz basını tarafından adeta yerden yere vurulan Manchester United'da Jose Mourinho radikal kararlar aldı.


Daily Telegraph'ın haberine göre, Mourinho önümüzde kış ve yaz transfer dönemlerinde en az 8 transfer yapacak.

Portekizli teknik adamın birçok oyuncunun biletini kestiği vurgulandı. Bu oyuncuların başında ise Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'nun geldiği belirtildi.

Orta sahada Bastian Schweinsteiger, Michael Carrick'in ardından ise Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin'e de yol verileceği yazıldı.

Forvet hattında da adı Galatasaray'la anılan Hollandalı oyuncu Memphis Depay'ın ise takımda fazlalık olarak görüldüğü ve takıma katkı sağlayamadığının düşünüldüğü öğrenildi. Genç oyuncunun da en geç sezon sonu ayrılması bekleniyor.

2011 yılında takıma katılan ancak son iki sezonda sakatlıklarla boğuşup kadroya girmekte zorlanan Ashley Young'ın da artık takımda istenmediği belirtildi.

 

ETİKETLER

Manchester UnitedJose MourinhoBastian SchweinsteigerMorgan Schneiderlin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24