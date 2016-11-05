Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye kaybettiği maçın ardından İngiliz basını tarafından adeta yerden yere vurulan Manchester United'da Jose Mourinho radikal kararlar aldı.



Daily Telegraph'ın haberine göre, Mourinho önümüzde kış ve yaz transfer dönemlerinde en az 8 transfer yapacak.

Portekizli teknik adamın birçok oyuncunun biletini kestiği vurgulandı. Bu oyuncuların başında ise Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'nun geldiği belirtildi.

Orta sahada Bastian Schweinsteiger, Michael Carrick'in ardından ise Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin'e de yol verileceği yazıldı.

Forvet hattında da adı Galatasaray'la anılan Hollandalı oyuncu Memphis Depay'ın ise takımda fazlalık olarak görüldüğü ve takıma katkı sağlayamadığının düşünüldüğü öğrenildi. Genç oyuncunun da en geç sezon sonu ayrılması bekleniyor.

2011 yılında takıma katılan ancak son iki sezonda sakatlıklarla boğuşup kadroya girmekte zorlanan Ashley Young'ın da artık takımda istenmediği belirtildi.