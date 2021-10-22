Mourinho, 6-1'lik Bodo Glimt yenilgisinin faturasını oyunculara kesti: Kaliteli değiller!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6-1 kaybettikleri Bodo Glimt maçının ardından oyuncularına çok sert eleştiriler yaptı. Hakarete varan ifadeler kullanan Mourinho, oyuncularının kalitesiz olduğunu belirtti.

Spor Arena Dış Haber - UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularına çok sert sözler sarf etti.

Kariyerinde çıktığı 1008 karşılaşmada ilk kez 6 golü kalesinde gören Mourinho, rakibini tebrik ederken oyuncularına karşı hakarete varan ifadeler kullandı.

"Bodo bizden daha güçlüydü"

"Takımda üst seviyede sadece 13 oyuncum var, geri kalanı o seviyede değil" diyen Mourinho, "3-1 geri düştükten sonra oyun aklımızı tamamen kaybettik ve rakip topu her ayağına aldığında gol yiyor gibiydik. Maçın yorumu çok açık: Bizden daha güçlüydüler. Burada hata bana ait çünkü Bodo'nun as takımının, bizim ikinci 11'imizden daha güçlü olduğunu gördük. En kaliteli taraf maçı kazandı" şeklinde konuştu.

Yedek takımla sahaya çıkmanın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "As takımla oynasaydım bazı oyuncular sakatlanabilirdi. O zaman Napoli'ye karşı 4-5 gol yiyebilirdik ve bu karar da yanlış kabul edilirdi" dedi.

"Açıkça görülüyor ki hep as kadroyla oynamalıyım"

Bodo Glimt'in kendi takımından daha kaliteli olduğunu vurgulamaya devam eden Jose Mourinho, "4-5 hafta önce sakatlık olmaması için Vatikan'a dua etmeye gitmemiz gerektiğinde neyden bahsettiğimi biliyordum. Bodo'nun kadrosu ve oyunu bizden daha iyiydi. Açıkça görülüyor ki, bundan sonra hep as kadroyla oynamam ve onları tükenmenin sınırına kadar götürmem gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularım kaliteli değil"

Açıklamalarına devam eden Mourinho, "Yedek kadromu küçümsememin güvenlerini azaltacağını sanmıyorum. Çünkü esas sorun kalite. Ben kendi oyuncularımın yeteneklerinin daha fazla olduğunu düşündüm ama yanılmışım. Bodo, bu gruptaki en güçlü rakibimiz ancak bizim de farklı oynayacağımızı ummuştum" şeklinde konuştu.