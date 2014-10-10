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Dünya

Moulin Rouge 125 yaşında

Binanın üstündeki kırmızı yel değirmeni ve kan-kan danslarıyla tanınan Moulin Rouge'un 125. yaşı kutlanıyor

10 Ekim 2014 11:39

Bir zamanlar Paris’in bohem yaşamının simgelerinden olan, ünlü ressam Toulouse-Lautrec’in resimlerini ve afişlerini yaptığı, kral VII. Edward’ın şampanya patlattığı Moulin Rouge, eski havasını yitirmiş olsa da, özellikle turistler için bir çekim merkezi.

Bugünkü müdürü Jean-Jacques Clérico’ya bakılırsa, şimdilerde yılda 600 bin kişinin akın ettiği Moulin Rouge, yılda 65 milyon Avro’dan fazla gelir sağlıyor.

Paris’in bohem çağında ressamlar ve sanatçıların geldiği Moulin Rouge’un şimdiki müşterilerinin yarısından fazlası turistler. Bunların büyük bölümünü de Çin, Rusya ve ABD’den gelen turistler oluşturuyor.

Moulin Rouge’un 125. yılı dolayısıyla, yıl boyunca, yalnızca bir dönemin efsane dansçıları Mintinguett, La Môme Fromage, La Goulue ve Nini Pattes’yi değil, aynı zamanda kabarenin ünlü patronlarını, yıllar içinde orada sahneye çıkmış Edith Piaf, Liza Minelli ve Frank Sinatra gibi şarkıcıları da anan programlar düzenlenecek.

1899’da Joseph Eller ve Charles Zidler tarafından kurulan Moulin Rouge, binanın üstündeki kırmızı yel değirmeni ve kan-kan danslarıyla nam salmış, giderek Fransız kültüründe simgeleşmiş bir yer edinmişti.

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