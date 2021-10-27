MOTTO ve Bulgu Araştırma Şirketi Başkanı: MHP ve AKP seçmenlerinin bir kısmı da erken seçim istiyor

MOTTO ve Bulgu Araştırma Şirketi’nin Başkanı Semih Turan, “Bizim seçmenlerimiz genelde seçimlerin zamanında yapılmasını isterdi. Ancak bu kez MHP ve AKP seçmenlerinin bir kısmı da erken seçim istiyor” dedi.

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında MOTTO ve Bulgu Araştırma Şirketi Başkanı Turan’ın son anketlerine ilişkin açıklamalarına yer verdi. Araştırmaya göre, seçmenin 47.2’si “erken seçim’’, 46’sı ise “zamanında seçim’’ diyor. 6.8’i ise “Fikrim yok” demeyi tercih ediyor. Erken seçim isteyen seçmenlerin partilere göre dağılımı göz önüne alındığında; CHP seçmeninin yüzde 82’si, AKP’lilerin yüzde 22’si, MHP’lilerin yüzde 31.7’si, HDP’lilerin yüzde 81.7’si, İYİ Partililerin ise yüzde 74’ü “Erken seçim yapılsın” diyor.

Turan, “Erken seçimin bu kadar çok istendiği başka bir dönem olmamıştı” tespitini de kayda geçiriyor.

Partilerin son oy oranlarına ilişkin de araştırma sonuçlarını paylaşan Turan’ın aktardığına göre; CHP’de istikrarlı bir yükseliş var. Araştırmanın sonuçları ise şöyle:

Bu pazar günü seçim olursa, ‘’kararsızlar dağıtıldığı’’nda CHP 27.9, AKP 32.4, İYİ Parti 13.8, MHP 8.4, HDP 8.3, Deva 2.8, Yeniden Refah Partisi 1.6, Gelecek 1.4, Saadet 1.4, Hüda Par 0.6, Zafer Partisi 0.2, Memleket ise 0.5 oranında oy alıyor.

Turan’ın elindeki araştırmanın sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi de muhalefet açısından umut veriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda “istikrarlı bir yükseliş” olduğunu belirten Semih Turan, yazı yayına hazırlanırken, bu sonuçları son kez elden geçirdiklerini bu yüzden kesin bir rakam paylaşamayacağını belirtti.

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