MOTTO Araştırma: Halkın yüzde 54’ü “Beni mutlu eden hiçbir şey yok” diyor

Semih Turan’ın yönettiği MOTTO Araştırma’nın ekim ayına ilişkin verileri, Türk halkının büyük çoğunluğunun mutsuz ve umutsuz olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, halkın yüzde 54’ü “Beni mutlu eden hiçbir şey yok” diyor. Yüzde 13’ü ise “Parası olan mutlu olur, biz değil’’ diyerek içinde bulunduğu ruh halini yansıtıyor. Araştırmadaki baskın eğilim ise “Mutlu olmamız için bir sebep yok” sonucunu gösteriyor.

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre, araştırmaya katılan 1800’ün üzerindeki deneğin yüzde 76’sı ekonominin gidişatı, pahalılık ve geçim sıkıntısından, yüzde 23.5’i işsizlikten, yüzde 18’i pandemiden, yüzde 10’u adaletsizlikten, yüzde 10’u ise eğitim sisteminden yakınıyor.

“Türkiye’yi 20 yıldır yönetenlerin, bu tablo karşısında oturup bir düşünmesi ve ‘Acaba nerede yanlış yaptık?’ demesi gerekmez mi?” diye soran Yarkadaş, devamında, “Zira; halkın yüzde 54’ü ‘Mutlu değilim’ diyorsa, bunun en büyük sorumlusu hiç kuşkusuz ki; ülkeyi yönetenlerdir. AKP’nin 20 yılık iktidarının sonucu, ‘mutsuz bir ülke ve mutsuz bir halk’tır. AKP, izlediği politikalar yüzünden, neşemizi yok etmiş, gülmeyi unutturmuştur. AKP’nin ülkemize yaptığı en büyük kötülüklerden biri de budur” ifadelerini kullandı.

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