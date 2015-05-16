Motosikletten düştü, otobüsün altında kalarak can verdi

Antalya’da motosikletten düşen 22 yaşındaki Kamile Uğur, belediye otobüsünün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Tekelioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Motosikleti kullanan 21 yaşındaki Ramazan Baki Kip iddiaya göre önüne çıkan belediye otobüsüne çarpmamak için direksiyonu kırınca bir araca çarptı. Motosiklet sürücüsü Kip yaralanırken, arkasında oturan Kamile Uğur, dengesini kaybedip belediye otobüsünün arka lastiğinin önüne düştü. Seyir halindeki otobüs genç kızı ezerek durabildi.



Kazadan sonra aracın sürücüsü Arya Yavari paniğe kapılarak olay yerinden kaçarken, çevredekiler kazayı hemen 112 ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Baki Kip’i yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kamile Uğur’un cenazesi adli tıp morguna konuldu.

Polis, otobüs şöförü Mehmet Doğan’ın ve bir süre sonra polis merkezine teslim olan Arya Yavari’nin ifadelerine başvurdu. Hastanede tedaviye alınan Ramazan Baki Kip’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı