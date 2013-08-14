Motosikletteki baba ve oğlunun hazin sonu

Bodrum'da otomobilin çarptığı motosikletteki 8 yaşındaki çocuk olay yerinde, babası ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Göltürkbükü beldesi girişinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 EK 0779 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban Kaplan'ın (36) kullandığı 48 K 8304 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kaplan ağır yaralandı, oğlu Efekan Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Şaban Kaplan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, jandarma ekipleri sürücünün kimliğini tespit edebilmek için otomobilde çalışma yaptı. Görgü tanıkları otomobilin, içinde kartviziti de bulunan E.K. isimli işadamına ait olduğunu öne sürdü.

Kazayı görenlerden Yücel Pamukoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelen otomobilin motosiklete çarptığını ve motosiklette bulunan kişilerin metrelerce havaya fırladığını söyledi.



'Eeşinin ve oğlunun kaza yaptığını gördü'



Şaban Kaplan'ın yardıma muhtaç olduğunu ve kazadan önce kendisine misafirliğe geldiğini anlatan Hatice Demirkol ise, "Hayatını kaybeden baba oğul ve annesi 4-5 gündür bize geliyorlardı. Akşam da 'bize börek yapar mısın?' demişlerdi. Ben de 'Yaparım' dedim. Bana gelene kadar kaza olmuş. O sırada karısı bendeydi bir gürültü duydum yola bakmasını söyledim. Yola gittiğinde eşinin ve oğlunun kaza yaptığını gördü. Çok üzüntülüyüm" dedi.

Güvenlik güçlerinin olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi