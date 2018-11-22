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Motosiklette 6 çocukla yolculuk

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da motosikletine bindirdiği 6 çocukla trafikte ilerleyen sürücü, faciaya davetiye çıkardı

22 Kasım 2018 12:52

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da motosikletine bindirdiği 6 çocukla trafikte ilerleyen sürücü, faciaya davetiye çıkardı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Fuzuli Caddesi’nde 01 N 986 plakalı motosiklette 2\'si kucağında, 4\'ü arkasında, 6 kız çocuğuyla ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Kentin işlek caddesinde ilerleyen motosikletteki çocukların, düşmemek için birbirlerine sıkı sıkıya tutunduğu görüldü. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, o anların fotoğrafını çekti. Tehlikeye aldırmayan motosiklet sürücüsü ise tüm uyarılara karşın yoluna devam etti.  Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf, büyük tepki çekti.

FOTOĞRAFLI

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