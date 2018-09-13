Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde, motosikletle hızla giden 5 kişiyi görenler, cep telefonlarının kameralarıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.

Antalya- Akseki D- 400 yolunun Akseki\'ye bağlı Murtiçi Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde, plakası öğrenilemeyen motosikletteki 5 kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklete kask da takmayarak binen 5 kişinin tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hızla giden motosikletteki 5 kişiden 1\'inin, ayakta yolculuk yapmaya çalıştığı görüldü. Kendilerini görüntüleyen sürücüye, Alanya\'dan Konya\'nın Seydişehir ilçesine gittiklerini belirten motosiklettekilerin \"Yok mu 1 kişilik daha yer?\" sorusuna \"Var\" diye yanıt verdiği videoda duyuluyor. \"Arka lastiğe biraz hava basın\" diyen araçtaki kişiye, motosiklettekilerden birinin \"Haberlere çıkacak mıyız?\" diye seslendiği de duyuluyor.

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