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 MOTOSİKLETLİLER  "TURKSTUNT"  İÇİN TOPLANDI

* Trafik kazasında ölen "Turkstunt" lakaplı Murat Erdoğan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

25 Kasım 2017 15:24

* Trafik kazasında ölen \"Turkstunt\" lakaplı Murat Erdoğan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

* Motosikletli grup, kazanın olduğu yerde toplanıp konvoy halinde Erdoğan\'ın cenazesine katılmak için yola çıktı.

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kartal\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren \"Turkstunt\" lakaplı Murat Erdoğan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Erdoğan\'ın arkadaşları ve sevenleri kazanın meydana geldiği D-100 Karayolu Kartal Mevkiinde biraraya geldi. Çok sayıda motosikletli, 
kazayı protesto etti.  İsa Efe, \"2017 bizim için üzücü bir yıl oldu. Ağabeylerimizi, büyüklerimizi kaybettik. Sürücülerin motorcuları fark etmesini istiyoruz. Daha fazla kayıp olmasını istemiyoruz. Şimdi konvoy halinde gidip  arkadaşımızı son yolculuğuna uğurlayacağız\" diye konuştu. Yetkililerden önlem almasını isteyen onlarca motosikletli daha sonra konvoy halinde cenazeye katılmak için yola çıktı.
Murat Erdoğan bugün Pendik\'te son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-Toplanan motorlu grup
-Arkadaşları ile röp
-Konvoy halinde gitmeleri
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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