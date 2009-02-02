Motosikletli kuryelerden 'bariyer' mitingi

Motosikletli Kuryeler Derneği tarafından motosiklet kazalarında meydana gelen ölümlere genel olarak bariyerlerin neden olduğu gerekçesi ve bariyerlerle ilgili önlem alınması istemiyle Zeytinburnu'nda bir miting düzenlendi.



Kazlıçeşme Meydanı'nda yapılan ''Yollarda ölmek istemiyoruz'' mitinge yüzlerce motosikletli katıldı. Mitingte konuşan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güreler, son günlerde arda arda gelen motosiklet kazalarına dikkat çekerek, kaza sebepleri farklı da olsa ölüm sebeplerinin birbirine çok benzediğine işaret etti.



Kaza sonrasında yapılan araştırmaların, motosiklet kazalarında ölümlere öncelikli olarak bariyerlerin neden olduğunu ortaya koyduğunu öne süren Güreler, hayat kurtarması gereken bariyerlerin tam tersine can aldığını ifade etti. Güreler, ''Sac bariyer kaza anında bir bıçak gibi kesip atabiliyor. Halat bariyer ise bir giyotin gibi kesebiliyor'' dedi.



Geçen günlerde bu tür acı kazaların yaşandığını hatırlatan Güreler, bu konuda yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini vurguladı. Hasan Güreler, motosiklet kazalarında halatların ölüm ve yaralanmalara neden olmaması, aksine kaza yapanı koruması amacıyla dernek olarak önerilerde bulunmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



Bariyerler PVC kaplanmalı



''Motosiklet kazalarında bariyerlerin neden olduğu ölüm ve yaralanma riskini minimuma indirmek için halat bariyerlerin dışı esnek ve dayanıklı PVC borularla kaplanmalı, sac bariyerlere ise süspansiyonlu tamponlar konulmalıdır. Sac bariyerlerin bıçak kadar keskin kenarlarına ise plastik takoz konulması da çok önemlidir. Bunların yanısıra bariyer direklerinin de daha emniyetli daha getirilmesi gerekiyor.



Motosiklet sürücülerinin trafikteki en büyük sorununun ise diğer araçların motosikletlileri dikkate almaması olduğunu vurgulayan Güreler, motosikletlilere ya önyargıyla yaklaşıldığını ya da görmezden gelindiğini söyledi.



Güreler, diğer araç sürücülerine seslenerek,''Motosikletlerimizde kaporta yok, kaporta biziz. Sizin gibi bizi de evde bekleyen bir ailemiz var. Kendinizi ve ailenizi düşündüğünüz kadar motosiklet sürücülerini de düşünün'' diye konuştu. Motosikletçilere destek vermek için mitinge katılan Ahmet Utku ise motosiklet kültürünün Türkiye'de tam olarak yerleşmediğine vurgu yaparak, İstanbul trafiği için kurtuluşun motosiklet anlayışının yerleşmesinden geçtiğini belirtti.



Motosikletin trafikte hak ettiği yeri edinmesi için devletin alması gereken önlemler olduğunu savunan Utku, motosikletçilere de bazı sorumluluklar düştüğünü, bunun ilk adımının da kişisel tedbirlerin alınması olduğunu dile getirdi. İki yıl önce meydana gelen motosiklet kazasında oğlu Onur'u kaybeden Baba Muhsin Sual ise motosiklet sürücülerinin bir kaza anında bedenlerini koruyacak bir kaportaya sahip olmadığına dikkat çekti.



Motosiklet kazalarından herkesin ders çıkarması gerektiğini belirten Sual, yollarda gerekli tedbirlerin alınması ve diğer araç sürücülerinin motosikletlileri önemsemesi halinde başka anne babaların yüreklerinin yanmayacağını söyledi. Mitingin ardından yüzlerce motosikletçi, trafiği aksatmamak için küçük gruplar halinde dağıldı. (AA)

