Motosikletli, kaza sonrası sürücüye kızıp otomobilini yumrukladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca ilçesinde, yolun soluna dönmek isteyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası motosikletteki 2 kişiden 1\'i, sürücüye kızıp, otomobili yumrukladı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Buca ilçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun soluna dönmek isteyen, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosikletteki kasksız ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Kazada, motosiklettekilerden 1\'i hafif yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, motosikletteki kişilerin, kazanın ardından düştükleri yerden hemen kalktığı ve 2 kişiden 1\'inin otomobile vurmaya başladığı, bir süre sonra da çevredeki esnafın gelip, yatıştırmasıyla olayın büyümeden yatıştırıldığı anlar yer aldı.

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