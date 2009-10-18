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Yaşam

Motosikletli kapkaççılar kameralara yakalandı

18 Ekim 2009 23:14

Antalya'da kapkaç yaparak motosikletle kaçan zanlılar, Mobese kameralarına yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Meydankavağı Mahallesi'nde bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine polis, bölgedeki Mobese (Kent Güvenlik Sistemi) kameralarından, zanlıların olası kaçış güzergahlarını takibe aldı.

Eşkali verilen motosikletli kişilerin, Aspendos Kavşağına geldiklerini ve buradan da Termesos Bulvarı'na girdiklerini belirlendi. Kapkaç zanlıları, bölgedeki motosikletli Yunus ekiplerinin uyarılması üzerine, Yenihal Kavşağı'daki ışıklarda bekledikleri sırada önleri ekipler tarafından kesilerek yakalandı.

Bu sırada kaçmaya çalışan zanlıların kapkaç yöntemiyle çaldıkları çantayı ellerinden düşürdükleri de Mobese kamerasında görüldü. Gözaltına alınan E.B (22) ve M.T. (24), ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, yağma, otolardan ve evlerden hırsızlık suçlarından sabıkalı oldukları belirlendi.

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