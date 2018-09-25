Motosikletli gençten örnek davranış; kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ISPARTA\'da yol ortasında gördüğü kaplumbağayı alıp güvenli yere götüren motosiklet sürücüsü takdir topladı. Yaşananlar motosikletin kask kamerasına yansıdı.

Isparta-Antalya Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan motosikletli bir grubun üyelerinden Ali Deveci yol ortasında bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Motosikleti hemen sağa çeken Deveci koşarak kaplumbağayı yol ortasından aldı ve güvenli alana bırakarak yoluna devam etti. Üniversite öğrencisi Ali Deveci \"Motosiklet kulübümüzle beraber yaptığımız gezi sırasında yolun ortasında bir kaplumbağa gördüm. Kaplumbağanın canına bir zarar gelebilir, yada kazaya sebep olabilirdi. Motosikleti sağa çekip durdum, kaplumbağayı da yol ortasından alıp güvenli bir yere götürdüm. Bu konuya duyarlı olalım, hayvan dostlarımıza daha çok dikkat edelim\" diye konuştu.

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