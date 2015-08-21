Motosikletli genci öldüren emniyet müdür yardımcısı, cinayetten önce dayak da atmış!

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın başına ateş ederek öldürdüğü Ahmet Sülüşoğlu’nun vurulma anı ve öncesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre motorundan iner inmez Yılmaz tarafından tekme tokat dövülen Sülüşoğlu, vurulduktan sonra yaklaşık 70 dakika aynı yerde kanlar içerisinde yatıyor. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre ise 3 saat boyunca ambulans gelmiyor. Cumhuriyet’ten Hilal Köse’nin haberine göre, görgü tanıkları Yılmaz’ın Sülüşoğlu’nu 3 kurşunla başından ve kalbinden vurduğunu ifade etti.

Sülüşoğlu’nun Yılmaz tarafından vurulma anı ve öncesine ilişkin yeni görüntüler savcılık dosyasına girdi.

Sülüşoğlu, 16 Ağustos’un ilk dakikalarında, saatler 00:49’u gösterdiğinde Emniyet Müdürü Celal Yılmaz’ın aracının hemen arkasından Fulya Sitesi’nin güvenlik kamerası görüş alanına giriyor.

Motorunu durdurduğu sırada, sağ bacağında pantolonun yırtık olduğu görülüyor. Müdür Yılmaz da aracından iner inmez tekme tokat Sülüşoğlu’na saldırıyor. Araya güvenlik görevlileri giriyor.

Sülüşoğlu, Emniyet Müdürü’nün eşinin tepkisi üzerine de dirseğini ve bacağını gösteriyor. 5 dakika sonra kuru sıkı silahla geri geliyor. Birkaç saniye içerisinde vurularak yere yığılıyor.

Görüntüler 02.00’e kadar devam ediyor. Sülüşoğlu da bu süre boyunca yerde yatıyor. Görüş alanına bu süre boyunca ambulans ya da sağlık ekibi girmiyor. Ambulansın gelip gelmediğini aile üyeleri de bilmiyor. Fulya Sitesi’nden görgü tanıklarının anlatımları şöyle:

“Güvenlik sakinleştirmeye çalışırken polis vurdu çocuğu. Ne ambulans geldi, ne ailesine haber verildi. Çocuk 3 saat kanlar içinde yerde yattı. Başına ve kalbine nişan aldı.”

Ahmet Sülüşoğlu’nun amcası İbrahim Sülüşoğlu da “Muhtemelen öncesinde müdür Ahmet’i sıkıştırdı, düşürdü. Ya da çarptı. Çünkü pantolonu yırtılmış. Sonrasında Ahmet siteye kadar konuşmak için gelmiş. Ama dayak zoruna gitmiştir. Evlerimiz çok yakın. Takip diye bir şey söz konusu olamaz” diye konuştu.