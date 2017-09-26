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Motosikletle polisten kaçarken traktöre çarptılar: 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, yol denetimi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, aynı yöne giden traktörün römorkuna çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

26 Eylül 2017 19:19

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, yol denetimi yapan polisin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçarken, aynı yöne giden traktörün römorkuna çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Bugün saat 10.30 sıralarında, arkadaşı 17 yaşındaki M.Ö.\'yü de alarak Nazilli\'den Bozdoğan İlçesi yönüne giden 18 yaşındaki O.G.\'nin kullandığı 09 CCP 04 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi\'nde yol denetimi yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan O.G., kaçmaya başladı. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu Sümer Kampüsü önüne geldiklerinde O.G., aşırı hız nedeniyle motosikletinin kontrolünü yitirip, aynı yöne ilerleyen İbrahim Kaya yönetimindeki 09 PT 752 plakalı traktörün arkasındaki römorka çarptı. Kasksız ve ehliyetsiz olan olan motosiklet sürücüsü O.G. ile arkasındaki arkadaşı M.Ö. yaralandı. İki arkadaş, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan iki yaralının hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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